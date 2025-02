Tuttosport: “Lapadula sfida Pohjanpalo. Spezia-Palermo vale tanto”

QUI SPEZIA: Lapadula guida l’attacco, Pio Esposito al suo fianco

Gianluca Lapadula si prende lo Spezia e va alla guerra con Pio Esposito. Il nazionale peruviano, dopo il primo spezzone a Cittadella, è pronto a esordire dal primo minuto nel suo nuovo stadio, con accanto il giovane attaccante classe 2005 che ha già stupito l’Europa.

“La fame e la voglia hanno sempre caratterizzato la mia carriera”, ha raccontato Lapadula. “Alla mia età, se non si riesce a trasmettere qualcosa ai più giovani, significa che si è fallito. Voglio essere un esempio e Pio Esposito è un ragazzo che ha l’ambizione che si legge negli occhi”.

L’ultima apparizione di Lapadula in Serie B risale alla notte del San Nicola di Bari, quando il suo gol tenne in piedi il Cagliari nella finale playoff poi vinta. Oggi, con lo Spezia in piena corsa per la promozione diretta, l’attaccante vuole tornare protagonista.

Come sottolineato da Tuttosport, la sfida con il Palermo è un crocevia per le ambizioni della squadra di D’Angelo. Il ko del Pisa ha aperto scenari interessanti: con una vittoria, lo Spezia potrebbe portarsi a -2 dal secondo posto, avvicinandosi sensibilmente alla promozione diretta, evitando i playoff.

QUI PALERMO: Pohjanpalo torna in B, obiettivo rilanciare i rosanero

Dallo Spezia allo Spezia, il destino di Joel Pohjanpalo in Serie B si intreccia ancora con i liguri. L’ultima partita della stagione regolare 2023-24, il 10 maggio, la giocò proprio al Picco con la maglia del Venezia. Oggi, dopo 275 giorni, ritorna nello stesso stadio per il suo esordio con il Palermo.

L’attaccante finlandese è il giocatore su cui la società rosanero ha puntato di più per rilanciare la stagione. Otto milioni investiti in estate, altri dieci in questo mercato invernale, gran parte dei quali spesi proprio per strappare Pohjanpalo al Venezia. Ora il Palermo si aspetta che faccia la differenza, e il finlandese sembra già pronto alla sfida contro la migliore difesa del campionato.

Come riportato da Tuttosport, Dionisi ha costruito la squadra partendo proprio dal suo nuovo attaccante, e accanto a lui ci sarà Matteo Brunori, un altro bomber che ha i gol nel sangue ma che in questa stagione non è riuscito a replicare i numeri degli anni scorsi.

Il Palermo si trova in una situazione complessa, con soli 30 punti in classifica, un bottino misero per chi ha investito così tanto. Oggi al Picco, i rosanero si giocano una fetta di stagione, con Pohjanpalo chiamato a svegliare non solo Brunori, ma tutta la squadra.