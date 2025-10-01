Serie B: pari al “Castellani” tra Empoli e Monza, solo un punto per il Modena a Carrara. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2025

Terminano qui gli incontri del turno infrasettimanale del campionato di Serie BKT. Match molto equilibrati e con pochi gol, con le squadre che soffrono l’impegno ravvicinato dopo le partite del week-end.

Finisce in pareggio il big match tra Empoli e Monza. Dopo una prima frazione di gioco equilibrata, al 49′ gli ospiti passano in vantaggio con il gol  di Carboni. Al 79′ arriva però il pareggio dei padroni di casa, grazie al gol di Guarino. Le due squadre si dividono dunque la posta in palio.

Pari senza reti nel match tra Carrarese e Modena, con i canarini che vengono raggiunti dal Frosinone in vetta alla classifica. Pareggio in extremis del Pescara: al gol al 65′ dell’ex rosa Mamadou Coulibaly risponde al 90+5′ Meazzi. 0-0 invece nell’incontro tra Sampdoria e Catanzaro. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Carrarese-Modena 0-0

Empoli-Monza 1-1 (49′ Carboni; 79′ Guarino)

Pescara-Sudtirol 1-1 (65′ Coulibaly; 90+5′ Meazzi)

Sampdoria-Catanzaro 0-0

LA CLASSIFICA 

Frosinone – 14

Modena – 14

Palermo – 12

Avellino – 11

Cesena – 11

Juve Stabia – 10

Südtirol – 9

Venezia – 9

Monza – 8

Padova – 8

Carrarese – 7

Catanzaro – 6

Reggiana – 6

Entella – 6

Empoli – 6

Pescara – 5

Bari – 3

Spezia – 3

Mantova – 3

Sampdoria – 2

