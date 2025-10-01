Champions League: vittoria casalinga per il Napoli, pari della Juventus in casa del Villareal. I risultati finali
Grandi emozioni nei match appena terminati della seconda giornata di Champions League. Portano a casa i tre punti Napoli, grazie alla doppietta di Hojlund. Solo un punto, invece, per la Juventus contro il Villareal.
Dopo aver terminato il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Hojlund, i partenopei vengono raggiunti dallo Sporting grazie al rigore trasformato da Suarez. A regalare la vittoria agli azzurri è il gol al 79′ nuovamente di Hojlund, che firma cosi la sua prima doppietta con il Napoli.
Buona prestazione invece della Juventus che, dopo aver ribaltato il risultato grazie ai gol di Gatti e Coinceicao, viene raggiunto dal Villareal al 90′ grazie al gol di Veiga.
Non basta la doppietta di Haaland al Manchester City per portare a casa i 3 punti: la formazione di Guardiola viene raggiunta in extremis con il rigore trasformato da Dier. Mentre vincono i campioni in carica del PSG nel big match in casa del Barcellona. Di seguito i risultati finali:
Arsenal-Olympiakos 2-0 (12′ Martinelli; 90+2′ Saka)
Barcellona-PSG 1-2 (19′ Torres; 38′ Mayulu; 90′ Ramos)
Dortmund-Ath.Bilbao 4-1 (28′ Svensson; 50′ Chukwuemeka; 61′ Guruzeta; 82′ Guirassy; 90+1′ Brandt)
Leverkusen-PSV 1-1 (65′ Kofane; 72′ Saibari)
Monaco-Manchester City 2-2 (15′ Haaland; 18′ Teze; 44′ Haaland; 90′ Dier)
Napoli-Sporting 2-1 (36′,79′ Hojlund; 62′ Suarez)
Villarreal-Juventus 2-2 (18′ Mikautadze; 49′ Gatti; 56′ Conceicao; 90′ Veiga)