Serie B, oggi si recupera Catanzaro-Modena. Le probabili formazioni

È una partita che vale molto più di tre punti quella tra Catanzaro e Modena, vero e proprio snodo nella corsa playoff. Come racconta il Corriere dello Sport nel pezzo firmato da Carlo Talarico e Stefano Ferrari, il recupero del “Ceravolo” mette di fronte due squadre separate da appena tre lunghezze, con il quinto posto nel mirino e un finale di stagione ormai alle porte.

Il Catanzaro arriva con il peso di due pareggi beffa ma anche con la consapevolezza di essere ancora padrone del proprio destino. Dall’altra parte, il Modena cerca continuità dopo un periodo altalenante, consapevole che il calendario successivo sarà tutt’altro che semplice. Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, infatti, i gialloblù dovranno affrontare in rapida successione avversarie di alto livello come Frosinone e Monza.





La gara del “Ceravolo” rappresenta quindi un bivio chiaro per entrambe. Lo sa bene Aquilani, che alla vigilia ha inquadrato la sfida senza mezzi termini: «È una finale come lo sono tutte queste ultime gare che stiamo giocando. Va affrontata con fiducia in noi stessi e con il desiderio di aggiungere sempre qualcosa in più». Il tecnico giallorosso ha poi sottolineato il valore del possibile quinto posto: «Arrivare quinti sarebbe importante, rappresenterebbe un premio al lavoro fatto e alla crescita dei ragazzi. Significherebbe aumentare le ambizioni e la voglia di migliorarsi».

Come riportato ancora dal Corriere dello Sport, Aquilani non sottovaluta l’avversario: «Il Modena concede pochissimo, è molto strutturato e a gennaio ha fatto un mercato di altissimo livello. Sarà una gara che si deciderà sui dettagli, e noi dovremo essere maniacali sotto questo aspetto». Un’analisi lucida, che fotografa perfettamente il peso specifico di una sfida destinata a giocarsi sugli episodi.

Il momento del Catanzaro resta comunque positivo, nonostante gli ultimi risultati. «Credo che in questo periodo siamo un po’ sfortunati, forse qualcosa ci manca, ma dobbiamo concentrarci su ciò che possiamo fare meglio», ha spiegato Aquilani, come sottolineato nel servizio del Corriere dello Sport firmato da Carlo Talarico e Stefano Ferrari. Il tecnico giallorosso ha poi aggiunto: «Dobbiamo lavorare per evitare di portare certe situazioni a decisioni estreme e continuare a migliorare».

Sul fronte formazione, pesano alcune assenze, ma il gruppo continua a dare risposte importanti. «Siamo abituati a sopperire a qualche assenza. Questo è un gruppo molto buono», ha ribadito Aquilani, con la possibile conferma di Jack come braccetto difensivo sinistro.

In casa Modena, invece, prevale la fiducia. «Sono convinto che a Catanzaro faremo un’ottima prestazione», ha dichiarato Andrea Sottil dopo il pareggio contro il Südtirol. Una prova che ha restituito solidità alla squadra dopo il passo falso di Bari. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il punto conquistato a Bolzano è stato letto più come un segnale positivo che come un’occasione mancata.

I gialloblù restano stabilmente in zona playoff, ma la classifica impone una reazione immediata. Un punto nelle ultime due gare non basta per avvicinare il quinto posto, occupato proprio dal Catanzaro, e ha consentito alla Juve Stabia di ridurre il gap. In questo contesto, arrivare sesti o settimi potrebbe complicare il cammino nella post season.

Non mancano però le difficoltà per Sottil, alle prese con diversi problemi fisici. Il portiere Chichizola è indisponibile, così come Beyuku, Sersanti e Gliozzi, quest’ultimo operato al menisco. Nonostante le assenze, il Modena può contare su una rosa profonda e su soluzioni alternative, in vista di una gara che rappresenta la terza trasferta consecutiva tra campionato e recuperi.

A guidare l’attacco sarà De Luca, chiamato ad accendere una partita che si preannuncia intensa e combattuta. Perché, come ricorda ancora il Corriere dello Sport nel servizio firmato da Carlo Talarico e Stefano Ferrari, a poche giornate dalla fine in Serie B tutto è ancora possibile: la corsa playoff è apertissima e ogni dettaglio può fare la differenza.