Repubblica: “Palumbo jolly e Rui Modesto. La svolta tattica per il rush finale”

PALERMO – Ci sono momenti in cui la tattica smette di essere teoria e diventa destino. Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il Palermo di Inzaghi è arrivato esattamente lì: al punto in cui ogni scelta può fare la differenza tra promozione e rimpianto.

Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo sottolinea come i rosanero si trovino davanti a un bivio chiaro: quattro punti da recuperare e quattro partite da giocare. Non basta più affidarsi alle certezze costruite durante la stagione, serve qualcosa in più, una trasformazione.





Per mesi il Palermo ha trovato equilibrio nel 3-4-2-1, sistema che ha garantito solidità e continuità. Tuttavia, come evidenzia Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, col passare delle giornate le difese avversarie hanno iniziato a prendere le contromisure, limitando la fluidità offensiva dei rosanero. Le difficoltà emerse contro Monza e Juve Stabia hanno rappresentato un campanello d’allarme.

È da lì che nasce la svolta. Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo racconta come Inzaghi abbia deciso di evolvere il sistema, introducendo il 3-5-2 per aumentare peso offensivo e presenza in area. La coppia Pohjanpalo–Le Douaron ha dato nuove soluzioni, costringendo gli avversari ad adattarsi e aprendo spazi per gli inserimenti dei centrocampisti.

Il vero fulcro di questa trasformazione è Palumbo. Come sottolinea Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il centrocampista è diventato la chiave tattica della squadra: da trequartista a regista avanzato, capace di cucire il gioco e dare equilibrio tra le due fasi. La sua posizione più arretrata ha liberato Ranocchia e reso il Palermo più imprevedibile.

Ma la rivoluzione non si ferma al centro del campo. Sulle fasce emerge la figura di Rui Modesto, altra intuizione di Inzaghi. Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo evidenzia come il portoghese abbia portato spinta e profondità, costringendo l’allenatore a rivedere anche gli equilibri difensivi, con Pierozzi arretrato nella linea a tre.

Il risultato è un Palermo più flessibile, capace di cambiare volto anche a gara in corso. Un’evoluzione necessaria per affrontare il finale di stagione, dove ogni dettaglio può risultare decisivo.

La corsa è lanciata. E, come conclude Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il destino dei rosanero passerà anche dalla capacità di Inzaghi di rendere il suo scacchiere sempre meno leggibile.