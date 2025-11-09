Serie B, intervallo all’Adriatico: Monza avanti 1-0 sul Pescara grazie a Keita Baldé

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025

Si è chiuso sul punteggio di 0-1 il primo tempo del match tra Pescara e Monza allo stadio Adriatico, valido per la 12ª giornata di Serie B.

Avvio vivace degli abruzzesi, subito propositivi nei primi minuti, ma con il passare del tempo è stato il Monza a prendere il controllo del gioco. Dopo un palo colpito da Colpani su calcio di punizione al 23’, la squadra di Nesta ha trovato il vantaggio al 28’: splendida azione corale rifinita da Ravanelli, che serve Keita Baldé per il più facile dei gol a porta vuota.

Dopo la rete biancorossa, ritmo più basso e gioco spezzettato, con il Pescara incapace di rendersi pericoloso fino al 41’, quando Dagasso ha avuto la miglior occasione dei padroni di casa, ma il suo tiro è stato respinto da Ravanelli. Al termine dei primi 45 minuti, Monza in controllo e avanti meritatamente, mentre il Pescara dovrà cambiare passo nella ripresa per cercare di rimettere in equilibrio la partita.

