Cesena-Avellino, Biancolino: «Poca cattiveria e concretezza, ripartiamo dalla nostra gente»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025

Dopo la sconfitta sul campo del Cesena, il tecnico dell’Avellino, Biancolino, ha analizzato il match in conferenza stampa.

«Ho visto una squadra che ha cercato di reagire, purtroppo non è servito – ha spiegato Biancolino –. Non siamo stati cattivi e concreti davanti, non abbiamo chiuso alcune azioni. Sul primo gol potevamo fermare prima le loro iniziative. Stiamo subendo qualche contropiede in più del solito, ma oggi l’Avellino ha cercato di mettere in pratica tutto quello che sa fare. Chi conosce questa squadra sa che può dare di più».

Il tecnico ha poi sottolineato la mancanza di incisività in attacco: «Se non hai cattiveria di fare gol, vuol dire che c’è qualcosa che non va. Non è stata una buona gara a livello di cattiveria. Potevamo essere più concreti, con più qualità nell’ultimo passaggio. Una reazione secondo me c’è stata, anche se con poca qualità e cattiveria, ma non ho visto una squadra che si è buttata già».

Infine, un pensiero al pubblico: «Ripartiamo da questa gente, che oggi ha dimostrato il suo valore e la sua passione. Lo fa sempre. La forza ce la dà il nostro pubblico».

