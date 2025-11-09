Serie A: all’Olimpico Roma avanti 1-0 sull’Udinese dopo i primi 45

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025

Si è appena conclusa all’ “Olimpico” la prima frazione di gioco del match tra Roma e Udinese. Avanti i padroni di casa dopo i primi 45 minuti, con le squadre che vanno al riposo sul risultato di 1-0.

Inizio di match equilibrato, con la formazione di casa che prova a rendersi pericolosa in cerca del vantaggio. Tengono bene botta gli ospiti, ma al 42′ arriva il gol del vantaggio giallorosso grazie al rigore trasformato da Pellegrini. Nella ripresa gli uomini di Gasperini proveranno a mantenere il vantaggio per raggiungere la vetta della classifica.

Ultimissime

Serie A: all’Olimpico Roma avanti 1-0 sull’Udinese dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025

Cesena-Avellino, Biancolino: «Poca cattiveria e concretezza, ripartiamo dalla nostra gente»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025

Serie B, intervallo all’Adriatico: Monza avanti 1-0 sul Pescara grazie a Keita Baldé

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025

Cesena-Avellino, Mignani: «Abbiamo sofferto all’inizio ma poi grande reazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025

Eccellenza Siciliana, Girone A: il Licata resta in vetta, il Marsala in scia. Successi per Sciacca, Don Carlo Misilmeri e Kamarat. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025