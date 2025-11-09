Serie A: all’Olimpico Roma avanti 1-0 sull’Udinese dopo i primi 45
Si è appena conclusa all’ “Olimpico” la prima frazione di gioco del match tra Roma e Udinese. Avanti i padroni di casa dopo i primi 45 minuti, con le squadre che vanno al riposo sul risultato di 1-0.
Inizio di match equilibrato, con la formazione di casa che prova a rendersi pericolosa in cerca del vantaggio. Tengono bene botta gli ospiti, ma al 42′ arriva il gol del vantaggio giallorosso grazie al rigore trasformato da Pellegrini. Nella ripresa gli uomini di Gasperini proveranno a mantenere il vantaggio per raggiungere la vetta della classifica.