Serie B: il Monza batte 2-0 sul Pescara e raggiunge la vetta della classifica. La classifica aggiornata
Termina il match dell’ “Adriatico” tra Pescara e Monza. Ospiti che si impongono con il risultato di 2-0, conquistando tre punti importanti per la classifica e dando continuità ad i buoni risultati conquistati nelle ultime giornate.
Primo tempo a senso unico, con il Monza che sin da subito va alla ricerca del gol del vantaggio. Al 28′ i biancorossi sbloccano il risultato con la rete di Keità Balde, che sfrutta l’assist di Ravanelli e batte Desplanches.
Nella ripresa la musica non cambia: al 48′ gli ospiti siglano subito la rete del raddoppio firmata da Colpani. I brianzoli gestiscono il vantaggio, con il match che termina sul risultato di 2-0
Con questa vittoria il Monza raggiunge la vetta solitaria della classifica, andando a +3 dal terzo posto. Sprofonda il Pescara che resta alla penultima posizione con 8 punti all’attivo. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Monza – 26
Modena – 25
Cesena – 23
Frosinone – 22
Venezia – 19
Palermo – 19
Juve Stabia – 17
Reggiana – 16
Avellino – 16
Carrarese – 15
Catanzaro – 15
Padova – 14
Empoli – 14
Entella – 14
Bari – 13
Südtirol – 12
Mantova – 11
Spezia – 8
Pescara – 8
Sampdoria – 7