Serie B: il Monza batte 2-0 sul Pescara e raggiunge la vetta della classifica. La classifica aggiornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025

Termina il match dell’ “Adriatico” tra Pescara e Monza. Ospiti che si impongono con il risultato di 2-0, conquistando tre punti importanti per la classifica e dando continuità ad i buoni risultati conquistati nelle ultime giornate.

Primo tempo a senso unico, con il Monza che sin da subito va alla ricerca del gol del vantaggio. Al 28′ i biancorossi sbloccano il risultato con la rete di Keità Balde, che sfrutta l’assist di Ravanelli e batte Desplanches.

Nella ripresa la musica non cambia: al 48′ gli ospiti siglano subito la rete del raddoppio firmata da Colpani. I brianzoli gestiscono il vantaggio, con il match che termina sul risultato di 2-0

Con questa vittoria il Monza raggiunge la vetta solitaria della classifica, andando a +3 dal terzo posto. Sprofonda il Pescara che resta alla penultima posizione con 8 punti all’attivo. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Monza – 26

Modena – 25

Cesena – 23

Frosinone – 22

Venezia – 19

Palermo – 19

Juve Stabia – 17

Reggiana – 16

Avellino – 16

Carrarese – 15

Catanzaro – 15

Padova – 14

Empoli – 14

Entella – 14

Bari – 13

Südtirol – 12

Mantova – 11

Spezia – 8

Pescara – 8

Sampdoria – 7

Ultimissime

Serie C girone C: il Cerignola espugna Sorrento, pari tra Monopoli e Casertana. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025

Serie C girone A: vince 1-0 il Novara contro il Lecco, pari tra Giana Erminio e Albinoleffe. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025

Serie C girone B: vittoria per 2-0 del Carpi sul Livorno. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025

Serie B: il Monza batte 2-0 sul Pescara e raggiunge la vetta della classifica. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025

Serie A: all’Olimpico Roma avanti 1-0 sull’Udinese dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025