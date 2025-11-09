Serie C girone B: vittoria per 2-0 del Carpi sul Livorno. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025

Si conclude il match di Serie C girone B tra Carpi e Livorno. Padroni si casa che si impongo con il risultato di 2-0 , conquistando tre punti importanti per la classifica.

Inizio di match equilibrato. Al 39′ a passare in vantaggio sono i biancorossi, con la rete firmata da Stanzani. Nella ripresa arriva il raddoppio, grazie al gol al 68′ di Cortesi che chiude l’incontro.

Con questa vittoria il Carpi si porta al quinto posto in classifica, raggiungendo quota 21 punti. Sprofonda il Livorno, che adesso occupa la diciassettesima posizione a pari punti con il Bra. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

1. Ravenna – 33

2. Arezzo – 32

3. Ascoli – 28

4. Guidonia – 23

5. Carpi – 21

6. Forlì – 20

7. Ternana – 19

8. Pineto – 19

9. Gubbio – 18

10. Campobasso – 17

11. Pianese – 17

12. Juventus U23 – 17

13. Vis Pesaro – 16

14. Sambenedettese – 15

15. Pontedera – 12

16. Bra – 10

17. Livorno – 10

18. Perugia – 8

19. Torres – 7

20. Rimini – -4

