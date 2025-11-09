Serie C girone A: vince 1-0 il Novara contro il Lecco, pari tra Giana Erminio e Albinoleffe. La classifica aggiornata
Terminano i match del girone A di Serie C. Buona prestazione del Novara, che conquista i tre punti nel match casalingo contro il Lecco. Dopo un primo tempo equilibrato, a sbloccare l’incontro sono i padroni di casa al 71′ con Da Graca. Nel finale i piemontesi gestiscono il risultato, portando a casa i tre punti.
Si conclude sul risultato di 1-1 il match tra Giana Erminio e Albinoleffe. Dopo un primo tempo equilibrato, gli ospiti passano in vantaggio al 73′ con la rete di Sali. Rispondo i padroni di casa al 90+1′ con Albertini, che firma il gol del definitivo 1-1.
Con questo pareggio l’Albinoleffe sale a quota 13 punti. Rimane al terzo posto il Lecco, che perde l’occasione di sorpasso sul Brescia. Mentre resta ferma al sedicesimo posto il Giana Erminio. La classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
1. L.R. Vicenza – 35
2. Brescia – 27
3. Lecco – 27
4. Alcione Milano – 24
5. Inter U23 – 22
6. Cittadella – 21
7. Trento – 19
8. Pro Vercelli – 19
9. Renate – 17
10. Novara – 15
11. Ospitaletto – 13
12. AlbinoLeffe – 13
13. Arzignano – 13
14. Pergolettese – 13
15. Dolomiti Bellunesi – 13
16. Giana Erminio – 12
17. Virtus Verona – 11
18. Lumezzane – 10
19. Pro Patria – 9
20. Triestina – -10