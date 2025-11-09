Serie C girone A: vince 1-0 il Novara contro il Lecco, pari tra Giana Erminio e Albinoleffe. La classifica aggiornata

Novembre 9, 2025

Terminano i match del girone A di Serie C. Buona prestazione del Novara, che conquista i tre punti nel match casalingo contro il Lecco. Dopo un primo tempo equilibrato, a sbloccare l’incontro sono i padroni di casa al 71′ con Da Graca. Nel finale i piemontesi gestiscono il risultato, portando a casa i tre punti.

Si conclude sul risultato di 1-1 il match tra Giana Erminio e Albinoleffe. Dopo un primo tempo equilibrato, gli ospiti passano in vantaggio al 73′ con la rete di Sali. Rispondo i padroni di casa al 90+1′ con Albertini, che firma il gol del definitivo 1-1.

Con questo pareggio l’Albinoleffe sale a quota 13 punti. Rimane al terzo posto il Lecco, che perde l’occasione di sorpasso sul Brescia. Mentre resta ferma al sedicesimo posto il Giana Erminio. La classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

1. L.R. Vicenza – 35

2. Brescia – 27

3. Lecco – 27

4. Alcione Milano – 24

5. Inter U23 – 22

6. Cittadella – 21

7. Trento – 19

8. Pro Vercelli – 19

9. Renate – 17

10. Novara – 15

11. Ospitaletto – 13

12. AlbinoLeffe – 13

13. Arzignano – 13

14. Pergolettese – 13

15. Dolomiti Bellunesi – 13

16. Giana Erminio – 12

17. Virtus Verona – 11

18. Lumezzane – 10

19. Pro Patria – 9

20. Triestina – -10

