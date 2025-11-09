Serie C girone C: il Cerignola espugna Sorrento, pari tra Monopoli e Casertana. La classifica aggiornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025

Si sono appena conclusi i match del girone C di Serie C. Grande vittoria in trasferta dell’Audace Cerignola che espugna Sorrento. Decidono l’incontro le reti di Martinelli al 12′ e Gambale al 51′. Inutile per gli ospiti il gol di Bolsius al 88′ che accorcia le distanze.

Termina invece sul risultato di 1-1 l’incontro tra Monopoli e Casertana. Padroni di casa che vanno avanti al 6′ con la rete di Longo, chiudendo in vantaggio la prima frazione di gioco. Nella ripresa arriva la reazione dei campani, che firma la rete del definitivo 1-1 al 68′ con il gol di Casarotto.

Con questa vittoria L’Audace Cerignola si porta al sedicesimo posto, raggiungendo il Sorrento a quota 13 punti in classifica. Mentre restano rispettivamente quinta e sesta Monopoli e Casertana. La classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

1. Catania – 28

2. Salernitana – 26

3. Cosenza – 23

4. Benevento – 23

5. Monopoli – 22

6. Casertana – 19

7. Casarano – 18

8. Atalanta U23 – 17

9. Crotone – 17

10. Trapani – 17

11. Potenza – 16

12. Altamura – 15

13. Giugliano – 15

14. Cavese – 15

15. Latina – 14

16. Audace Cerignola – 13

17. Sorrento – 13

18. Picerno – 10

19. Foggia – 10

20. Siracusa – 9

Ultimissime

Serie C girone C: il Cerignola espugna Sorrento, pari tra Monopoli e Casertana. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025

Serie C girone A: vince 1-0 il Novara contro il Lecco, pari tra Giana Erminio e Albinoleffe. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025

Serie C girone B: vittoria per 2-0 del Carpi sul Livorno. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025

Serie B: il Monza batte 2-0 sul Pescara e raggiunge la vetta della classifica. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025

Serie A: all’Olimpico Roma avanti 1-0 sull’Udinese dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 9, 2025