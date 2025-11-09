Serie C girone C: il Cerignola espugna Sorrento, pari tra Monopoli e Casertana. La classifica aggiornata
Si sono appena conclusi i match del girone C di Serie C. Grande vittoria in trasferta dell’Audace Cerignola che espugna Sorrento. Decidono l’incontro le reti di Martinelli al 12′ e Gambale al 51′. Inutile per gli ospiti il gol di Bolsius al 88′ che accorcia le distanze.
Termina invece sul risultato di 1-1 l’incontro tra Monopoli e Casertana. Padroni di casa che vanno avanti al 6′ con la rete di Longo, chiudendo in vantaggio la prima frazione di gioco. Nella ripresa arriva la reazione dei campani, che firma la rete del definitivo 1-1 al 68′ con il gol di Casarotto.
Con questa vittoria L’Audace Cerignola si porta al sedicesimo posto, raggiungendo il Sorrento a quota 13 punti in classifica. Mentre restano rispettivamente quinta e sesta Monopoli e Casertana. La classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
1. Catania – 28
2. Salernitana – 26
3. Cosenza – 23
4. Benevento – 23
5. Monopoli – 22
6. Casertana – 19
7. Casarano – 18
8. Atalanta U23 – 17
9. Crotone – 17
10. Trapani – 17
11. Potenza – 16
12. Altamura – 15
13. Giugliano – 15
14. Cavese – 15
15. Latina – 14
16. Audace Cerignola – 13
17. Sorrento – 13
18. Picerno – 10
19. Foggia – 10
20. Siracusa – 9