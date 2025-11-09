Serie A: la Roma batte 2-0 l’Udinese e conquista il primo posto. La classifica aggiornata
Si conclude all’ Olimpico il match di Serie A tra Roma e Udinese. Vittoria dei giallorossi, che si impongono sull’Udinese per 2-0. Buona prestazione da parte della formazione di Gianpiero Gasperini, che conquista tre punti importanti per la classifica.
Inizio di match equilibrato, con la formazione di casa che prova a rendersi pericolosa in cerca del vantaggio. Tengono bene botta gli ospiti, ma al 42′ arriva il gol del vantaggio giallorosso grazie al rigore trasformato da Pellegrini, con il primo tempo che termina sul risultato di 1-0.
Nella ripresa partono forte i padroni di casa, trovando al 61′ il gol del raddoppio firmato da Celik. Nel finale di match i giallorossi gestiscono il risultato, con l’incontro che termina sul risultato di 2-0.
Con questi tre punti la Roma conquista la vetta solitaria della classifica, in attesa del match di stasera tra Inter e Lazio. Passo falso da parte dell’Udinese, che resta al decimo posto a quota 15 punti. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
1. Roma – 24
2. Milan – 22
3. Napoli – 22
4. Inter – 21
5. Bologna – 21
6. Juventus – 19
7. Como – 18
8. Sassuolo – 16
9. Lazio – 15
10. Udinese – 15
11. Cremonese – 14
12. Torino – 14
13. Atalanta – 13
14. Cagliari – 10
15. Lecce – 10
16. Pisa – 9
17. Parma – 8
18. Genoa – 7
19. Verona – 6
20. Fiorentina – 5