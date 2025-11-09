Union Brescia, interesse per l’ex rosa Puscas

Si muove sul mercato il Brescia in vista di gennaio. Secondo quanto riportato da Brescia Oggi, la Leonessa sarebbe interessa all’ex rosa George Puscas.

Le rondinelle, che al momento siedono al secondo posto del Girone A di Serie C, si ritrovano con una vera e propria crisi in attacco, visto lo stop di Vido, Spagnoli e Maistrello e la condizione non ottimale di Di Molfetta. Il Ds Ferretti che sta sondando vari nomi per il reparto avanzato, tra cui quello dell’ex Palermo.

Il classe 96, ha disputato l’ultima stagione in Turchia, con la maglia del Bodrum, collezionando 34 presenze e mettendo a segno 8 reti, prima di svincolarsi a settembre di quest’anno. Però, a frenare la trattativa potrebbero essere le alte richieste del suo entourage.