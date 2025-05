Serie B: il Pisa perde a Bari ma vola in Serie A. Cosenza retrocesso in C. I risultati finali

Giornata di forti emozioni in Serie B, dove arrivano due verdetti definitivi: il Pisa conquista la promozione diretta in Serie A, mentre il Cosenza retrocede aritmeticamente in Serie C. Una domenica che ha regalato gol, rimonte, rigori sbagliati e un finale drammatico in molte partite.

Pisa in A, anche con la sconfitta

Nonostante la sconfitta per 1-0 sul campo del Bari (rete decisiva di Bonfanti al 9′), il Pisa può festeggiare la promozione matematica grazie al contemporaneo ko dello Spezia a Reggio Emilia. È un traguardo storico per i nerazzurri, che tornano nella massima serie con una giornata d’anticipo.

Cosenza in Serie C, è retrocessione

Sul fronte opposto della classifica, arriva il verdetto più amaro: il Cosenza saluta la Serie B. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Mazzocchi, i calabresi vengono rimontati dal Sudtirol con le reti di Molina e Davi. Il 2-1 finale condanna matematicamente i rossoblù alla retrocessione.

Tutti i risultati finali

Bari–Pisa 1-0

Gol di Bonfanti al 9′. Il Pisa, nonostante il ko, festeggia la Serie A.

Brescia–Juve Stabia 0-0

Match bloccato. Gol annullato a Piscopo dalla VAR nel primo tempo.

Carrarese–Modena 2-1

Schiavi apre le marcature, Gliozzi pareggia. Illanes firma il colpo all’89′.

Catanzaro–Sampdoria 2-2

Depaoli porta avanti la Samp, Brighenti pareggia. Nella ripresa, botta e risposta tra Biasci e Coda.

Cesena–Palermo 2-1

Calò segna il vantaggio, il Palermo sbaglia un rigore con Pohjanpalo ma pareggia con Pierozzi. In avvio di ripresa, Saric punisce i rosanero con il gol dell’ex.

Frosinone–Cittadella 1-1

Ambrosino segna sulla respinta del suo rigore sbagliato. Okwonkwo firma il pari al 73′.

Reggiana–Spezia 2-1

Lapadula illude lo Spezia, poi Portanova e Gondo ribaltano il match. Spezia fuori dalla corsa promozione diretta.

Salernitana–Mantova 2-0

Amatucci sblocca nel recupero del primo tempo. Nella ripresa, i granata controllano e chiudono il discorso.

Sudtirol–Cosenza 2-1

Mazzocchi illude i calabresi, ma Molina e Davi completano la rimonta e condannano il Cosenza alla Serie C.