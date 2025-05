Serie B: il Palermo cade a Cesena e perde il 6° posto. La classifica aggiornata

Il Palermo cade a Cesena per 2-1 e perde terreno prezioso nella corsa ai playoff. I rosanero, ora settimi in classifica con 48 punti, si vedono superati dal Catanzaro e avvicinati pericolosamente da Bari e Cesena, entrambe a quota 47. La sconfitta pesa anche per la modalità: ennesimo gol subito a inizio ripresa e un rigore fallito da Pohjanpalo che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match.

Con due giornate ancora da giocare, nulla è compromesso, ma servirà un’inversione di marcia immediata per difendere un posto tra le prime otto. La corsa playoff entra nel vivo e i margini d’errore, ormai, sono ridotti al minimo.

La classifica aggiornata

Sassuolo – 81

Pisa – 72 (promosso in Serie A)

Spezia – 63

Cremonese – 57

Juve Stabia – 54

Catanzaro – 49

Palermo – 48

Bari – 47

Cesena – 47

Modena – 44

Sudtirol – 44

Carrarese – 44

Reggiana – 41

Mantova – 40

Frosinone – 40

Brescia – 39

Salernitana – 39

Sampdoria – 37

Cittadella – 36

Cosenza – 30 Retrocesso in C