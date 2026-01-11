Serie B: il Modena perde 2-0 a Padova e rimedia la terza sconfitta di fila. La classifica aggiornata
Arriva un altra sconfitta per il Modena. I canarini escono battuti dalla trasferta di Padova con il risultato di 1-0, rimediando la terza sconfitta di fila in campionato e confermando il periodo negativo.
Iniziano bene l’incontro i biancoscudati, che sbloccano subito il risultato: all’11’ splendida imbucata di Gomez per Capelli che in maniera lucida pesca Bortolussi, l’attaccante non fallisce firmando la rete dell’1-0. Nonostante lo svantaggio, nella prima frazione di gioco il possesso palla è a favore dei gialloblù (65%), ma questo non basta per trovare la parità.
Nella ripresa la formazione di mister Sottil cerca la reazione, andando al 55′ vicini al gol del pari con destro potente di Massolin dall’esterno dell’area che si infrange contro la traversa. Nel finale i padroni di casa riescono a gestire bene il risultato, trovando allo scadere il gol del definitivo 2-0 firmato da Lasagna.
Con questa sconfitta il Modena per contatto dai primi 4 posti, scivolando a 5 punti di distanza dal Palermo. Tre punti importanti per il Padova che sale a quota 25. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Frosinone — 41
Venezia — 38
Monza — 37
Palermo — 34
Catanzaro — 31
Cesena — 31
Modena — 29
Empoli — 27
Juve Stabia — 27
Padova — 25
Avellino — 25
Carrarese — 23
Reggiana — 20
Südtirol — 19
Entella — 19
Sampdoria — 17
Spezia — 17
Bari — 17
Mantova — 16
Pescara — 14