Mantova-Palermo 1-1, Modesto: «Non era facile, l’atteggiamento è stato quello giusto»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 11, 2026

Il pareggio conquistato al 95’ contro il Palermo nasce prima di tutto dall’atteggiamento. Francesco Modesto lo chiarisce subito in conferenza stampa, al termine della gara del Martelli: «Penso che l’atteggiamento sia stato quello giusto, quello di rimanere in partita fino all’ultimo secondo. Non era facile, perché i mezzi del Palermo li conosciamo tutti e sono mezzi importanti».

Il Mantova parte con qualche difficoltà, poi cresce. «All’inizio i ragazzi erano un po’ contratti. Dopo il gol subito dobbiamo lavorare su determinati concetti: su una rotazione che loro avevano già fatto tante volte, li avevamo visti. Lì abbiamo perso l’uomo e Ceccaroni si è inserito bene in area facendo gol». Nonostante questo, la squadra non si disunisce: «Abbiamo tenuto sulle seconde palle, abbiamo combattuto, lottato. C’è tanto da migliorare, sicuramente».

Il tecnico insiste su un concetto chiave: il campionato del Mantova. «Il nostro campionato è questo: fino all’ultimo secondo le partite vanno lasciate aperte, perché può succedere»

