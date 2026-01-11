Mantova-Palermo 1-1, Modesto: «Non era facile, l’atteggiamento è stato quello giusto»

Il pareggio conquistato al 95’ contro il Palermo nasce prima di tutto dall’atteggiamento. Francesco Modesto lo chiarisce subito in conferenza stampa, al termine della gara del Martelli: «Penso che l’atteggiamento sia stato quello giusto, quello di rimanere in partita fino all’ultimo secondo. Non era facile, perché i mezzi del Palermo li conosciamo tutti e sono mezzi importanti».

Il Mantova parte con qualche difficoltà, poi cresce. «All’inizio i ragazzi erano un po’ contratti. Dopo il gol subito dobbiamo lavorare su determinati concetti: su una rotazione che loro avevano già fatto tante volte, li avevamo visti. Lì abbiamo perso l’uomo e Ceccaroni si è inserito bene in area facendo gol». Nonostante questo, la squadra non si disunisce: «Abbiamo tenuto sulle seconde palle, abbiamo combattuto, lottato. C’è tanto da migliorare, sicuramente».

Il tecnico insiste su un concetto chiave: il campionato del Mantova. «Il nostro campionato è questo: fino all’ultimo secondo le partite vanno lasciate aperte, perché può succedere»