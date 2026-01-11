Serie A: pari a reti bianche tra Verona e Lazio dopo i primi 45

Al “Bentegodi” vanno al riposo sul risultato di 0-0 Verona e Lazio dopo i primi 45 minuti. Prima frazione di gioco con poche emozioni da entrambe le parti, con i biancocelesti che hanno avuto per la maggior parte del tempo il pallino del gioco in mano.

Inizia l’incontro ed arriva subito un importante occasione per la formazione di Maurizio Sarri: Isaksen entra in area e calcia, Velentini in scivolata devia, la sfera termina sui piedi di Noslin che arriva per il tap in ma manda alto.

Sul finale di primo tempo ci prova anche il Verona, con una conclusione a giro dall’esterno dell’area di Bradaric che Provedel allontana. Le due squadre vanno dunque al riposo senza esser ancora riuscite a sbloccare il match, con la seconda frazione di gioco che sarà decisiva ai fini del risultato