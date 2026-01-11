Mantova-Palermo 1-1. Ceccaroni: «Dispiace per il finale, ma la prestazione è stata grande»

Un gol che sembrava poter valere tre punti pesantissimi e che invece non è bastato. Pietro Ceccaroni commenta così il pareggio del Palermo sul campo del Mantova, parlando ai microfoni ufficiali del club rosanero al termine della gara.

«Ci dispiace parecchio», ammette il difensore. «Rispetto alla partita di Avellino, oggi c’è stata una grande prestazione. Abbiamo avuto tante palle gol e non abbiamo subito praticamente niente». Un’analisi lucida, che fotografa una gara controllata a lungo dai rosanero, prima della beffa nel finale. «Dispiace, ma questo è il calcio. Dobbiamo ripartire e dare continuità a quello che stiamo facendo».

Per Ceccaroni, quello di Mantova è stato anche il primo gol in campionato, un traguardo personale accompagnato però dal rammarico per il risultato. «Peccato, perché sarebbe stato bello segnare il primo gol per regalare una vittoria alla squadra», spiega. «Ma andiamo avanti: adesso inizia il girone di ritorno e dobbiamo cercare continuità».

Il difensore invita il gruppo a lasciarsi subito alle spalle il finale amaro: «Bisogna reagire tutti insieme e guardare già alla prossima partita». L’obiettivo è chiaro: «Domenica giochiamo in casa, dobbiamo fare una grande gara. La Serie B è tosta, oggi ci è mancato solo chiudere la partita».

Ceccaroni riconosce anche i meriti degli avversari: «Il Mantova è stato bravo a trovare un gran gol da fuori e portare a casa un punto». Ma lo sguardo è già rivolto avanti: «Domenica al Barbera non vediamo l’ora di rifarci».