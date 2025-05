Serie B, il Consiglio Federale conferma: playout dopo il secondo grado. Iscrizioni prorogate al 24 giugno per le 4 coinvolte

Nella giornata di lunedì 27 maggio si è svolto il Consiglio Federale presso la sede FIGC di Roma. Tra i temi principali all’ordine del giorno, la questione Serie B e in particolare la gestione dei playout, attualmente sospesi, e il deferimento del Brescia per presunte irregolarità nei versamenti fiscali.

La linea della FIGC:

Il presidente federale Gabriele Gravina ha relazionato il Consiglio in merito alle tempistiche e alle modalità che hanno portato alla sospensione degli spareggi salvezza. Come si legge nel comunicato ufficiale, Gravina ha sottolineato come l’intervento della Covisoc e della Procura federale fosse partito da una segnalazione formale inviata all’Agenzia delle Entrate già a febbraio. Il Consiglio ha ribadito che lo stop ai playout è stato «condiviso» e motivato dalla volontà di «garantire e tutelare la regolarità del campionato».

Play-out dopo il secondo grado:

È stato quindi deciso che la disputa dei playout (che vedrebbero coinvolte Salernitana e Sampdoria) sarà subordinata all’esito del secondo grado di giudizio. Il primo verdetto arriverà già tra il 30 e il 31 maggio, in seguito all’udienza del Tribunale Federale Nazionale fissata per giovedì 29 maggio. La Corte d’Appello Federale, che si pronuncerà presumibilmente entro i primi 7-10 giorni di giugno, costituirà il discrimine definitivo per riorganizzare le sfide salvezza.

Rinvio delle iscrizioni per le squadre coinvolte:

Una delle decisioni più concrete del Consiglio riguarda le scadenze federali: è stata posticipata al 24 giugno la data ultima per il completamento della procedura d’iscrizione per le quattro società coinvolte nella vicenda – Brescia, Frosinone, Salernitana e Sampdoria – mentre resta confermata al 6 giugno la scadenza per il pagamento di stipendi e contributi.

Ipotesi e scenari:

Se il Brescia dovesse essere penalizzato di 4 punti, verrebbe riscritto il fondo classifica con la retrocessione in Serie C delle rondinelle e la salvezza del Frosinone. Di conseguenza, i playout si disputerebbero tra Sampdoria e Salernitana. Qualora si decidesse di attendere anche l’esito del secondo grado, i playout verrebbero disputati solo dopo il 10 giugno.

Bedin lascia senza dichiarazioni, Gravina atteso in conferenza:

Presente al Consiglio anche il presidente della Lega B, Paolo Bedin, che ha lasciato la sede FIGC senza rilasciare dichiarazioni. Gabriele Gravina parlerà nel primo pomeriggio in conferenza stampa per chiarire ulteriormente le decisioni prese.

La Serie B resta quindi in attesa, in una situazione di grande incertezza ma con la volontà dichiarata, da parte della FIGC, di tutelare la regolarità del campionato in tutte le sue fasi, attraverso il rispetto dei gradi di giudizio e l’equilibrio istituzionale.