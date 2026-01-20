Serie B, due multe per il Palermo. Le decisioni del Giudice Sportivo

Sono state ufficialmente comunicate le decisioni del Giudice Sportivo per la 20^ giornata di Serie B, con alcune sanzioni significative per diverse squadre. Tra queste, il Palermo è stato protagonista di ben due multe, entrambe per un totale di 5.500€.

La prima sanzione inflitta al club rosanero riguarda un ritardo nell’inizio della gara, con un’ammenda di 4.000€ a titolo di responsabilità oggettiva. Secondo quanto riportato, il Palermo avrebbe ritardato l’inizio del match di circa quattro minuti senza una giustificazione valida. La seconda multa riguarda il comportamento di alcuni tifosi, che hanno lanciato un oggetto sul terreno di gioco durante la partita. Per questo motivo, la società rosanero è stata multata di 1.500€.

A queste due decisioni, si aggiungono le sanzioni per altre società, con l’infrazione più grave comminata alla squadra del Bari, multata di 4.000€ per il lancio di petardi da parte dei suoi tifosi. Di seguito, il testo completo delle decisioni del Giudice Sportivo:

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco tre petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. PALERMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa quattro minuti.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 41° del primo tempo, lanciato un ombrello sul terreno di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, lanciato un frutto sul terreno di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.