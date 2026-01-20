Giudice Sportivo: sette squalificati dopo la 20ª Giornata di Serie B
Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni dopo la 20ª giornata della Serie BKT, con ben sette calciatori squalificati. Tra questi, il Frosinone paga il conto più caro, con Kone che dovrà scontare tre turni di squalifica per un comportamento non conforme durante la partita.
Per gli altri giocatori coinvolti, la squalifica è di un turno. Ecco i dettagli:
Kone (Frosinone) – 3 turni
Verrengia (Catanzaro) – 1 turno
Antonini (Catanzaro) – 1 turno
Calò (Frosinone) – 1 turno
Ioannou (Sampdoria) – 1 turno
Piscopo (Juve Stabia) – 1 turno
Svoboda (Venezia) – 1 turno
In particolare, Ignazio Abate, tecnico del Palermo, dovrà saltare la prossima partita, a causa di un provvedimento disciplinare che lo riguarda.
La 21ª giornata vedrà quindi l’assenza di questi giocatori, che non saranno disponibili per le rispettive squadre nelle prossime sfide di campionato.