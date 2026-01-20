Giudice Sportivo: sette squalificati dopo la 20ª Giornata di Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 20, 2026

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni dopo la 20ª giornata della Serie BKT, con ben sette calciatori squalificati. Tra questi, il Frosinone paga il conto più caro, con Kone che dovrà scontare tre turni di squalifica per un comportamento non conforme durante la partita.

Per gli altri giocatori coinvolti, la squalifica è di un turno. Ecco i dettagli:

Kone (Frosinone) – 3 turni

Verrengia (Catanzaro) – 1 turno

Antonini (Catanzaro) – 1 turno

Calò (Frosinone) – 1 turno

Ioannou (Sampdoria) – 1 turno

Piscopo (Juve Stabia) – 1 turno

Svoboda (Venezia) – 1 turno

In particolare, Ignazio Abate, tecnico del Palermo, dovrà saltare la prossima partita, a causa di un provvedimento disciplinare che lo riguarda.

La 21ª giornata vedrà quindi l’assenza di questi giocatori, che non saranno disponibili per le rispettive squadre nelle prossime sfide di campionato.

Ultimissime

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 20, 2026

