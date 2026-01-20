Avellino, Besaggio: «In Serie B non esistono gare facili»

Il centrocampista dell’Avellino, Michele Besaggio, ha commentato l’andamento altalenante della sua squadra nell’ultimo periodo, focalizzandosi sulla sconfitta contro la Carrarese. In un’intervista rilasciata a Prima Tivvù, Besaggio ha analizzato la partita, sottolineando gli errori commessi dai suoi compagni.

«La Carrarese? Partita strana, siamo partiti bene, dopo pochi minuti abbiamo segnato. Poi forse ci siamo un po’ accomodati, siamo stati un po’ molli, ed è prevalso il loro gioco. Cercavano di appiattire il gioco e spezzarlo con falli, noi siamo stati polli ad andare dietro al loro gioco e a non ripartire come sappiamo fare solitamente», ha spiegato il centrocampista.

Besaggio ha poi riflettuto sulla competitività della Serie B, ricordando che ogni partita è una sfida difficile: «In Serie B si sa, la prima può perdere anche contro l’ultima. Ogni partita ha la sua dimensione, devi scendere in campo sempre con la stessa mentalità, non c’è mai una partita facile». Nonostante la delusione, il giocatore ha ribadito la necessità di concentrarsi sul futuro: «Dobbiamo certamente imparare dagli errori, ma pensare subito al futuro».

Riguardo alle controversie sull’episodio finale della gara, Besaggio ha aggiunto: «Dal campo ce la siamo presa, perchè analizzando gli ultimi episodi quello poteva essere rigore, ma probabilmente era fuori area. Si attaccano sempre i difensori quando si prendono gol, ma i gol subiti sono sempre colpa di squadra».

Infine, il centrocampista ha concluso sottolineando l’importanza di migliorare, in particolare sotto l’aspetto difensivo: «Dobbiamo migliorare, cercando di trovare un clean sheet, che sicuramente ti permette di non perdere».