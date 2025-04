Serie B: De Luca la sblocca, poi l’autogol di Antov. Il primo tempo di Reggiana-Cremonese termina 1 a 1

Si è appena concluso sul risultato di 1-1 il primo tempo di Reggiana-Cremonese, anticipo della 32esima giornata di Serie B. Le due squadre rientrano negli spogliatoi dopo un primo tempo abbastanza divertente e vivace da parte di entrambe le squadre.

La prima vera e propria occasione è per la formazione di Giovanni Stroppa: tiro di Pickel dentro l’area di rigore, Bardi si oppone e sulla respinta arriva Barbieri che, in seguito ad una giocata da vero attaccante, colpisce il palo. I granata non intendono soccombere e provano rispondere, colpendo anche il legno col tiro di Vergara dal limite dell’area.

I ritmi si alzano e al 28′ Vandeputte verticalizza per De Luca, il quale batte il portiere emiliano. Otto minuti dopo la Reggiana risponde in contropiede, grazie ad un autogol di Antov che, nel tentativo di anticipare l’avversario, devia nella propria porta il cross basso di Marras. L’ultima chance del primo tempo è per i padroni di casa, con Portanova che calcia a botta sicura sulla sponda di Marras e costringe Fulignati a compiere una super parata.