Serie A: all’intervallo reti inviolate in Genoa-Udinese

Si conclude sul risultato di 0 a 0 il primo tempo di Genoa-Udinese, anticipo della 31esima giornata di Serie A. Bianconeri in grande difficoltà in questi primi quarantacinque minuti di gioco che vengono dominati dalla formazione di casa. La prima occasione vera e propria arriva al 10′, quando Pinamonti, servito da Malinovsky, impegna Okoye mentre dopo, sull’assist di Thorsby, spedisce di poco alto con un suo colpo di testa. I rossoblu continuano a rendere vivace il primo tempo ma a rischiare di andare negli spogliatoi con una rete di vantaggio sono i bianconeri, a cui viene annullato un gol, firmato da Lucca, per via di una trattenuta iniziale dell’ex Palermo su De Winter nel momento in cui si è lanciato a rete.

