Roma, Hummels annuncia il ritiro: «Concluderò la mia carriera questa estate»

Annuncio a sorpresa di Mats Hummels. Con un video postato sui propri profili social, il difensore della Roma ha annunciato che in estate appenderà gli scarpini al chiodo:

“In questo momento sto lottando con le mie emozioni. Ora arriva il momento che nessun calciatore può evitare. Dopo più di 18 anni e così tante cose che il calcio mi ha dato, concluderò la mia carriera quest’estate. […]. Quando vedo tutto questo, so quanto tutto questo viaggio, tutto questo percorso abbia significato per me. Quanto è stato straordinario poter vivere questa esperienza. Perché ci vuole tanto, solo avere gli allenatori giusti al momento giusto, essere in forma al momento giusto, avere i compagni di squadra giusti al momento giusto. E ho visto così tanti ragazzi, così tanti allenatori, a cui devo molto. Senza di loro, tutta la mia carriera non sarebbe mai decollata o non avrebbe mai raggiunto questo livello.

Esultare con i tifosi, stare davanti alla Südtribüne… sono momenti che non si ripeteranno mai più. All’epoca non sapevo se avrei continuato a Dortmund o meno. A un certo punto ho sentito che quello era il mio ultimo momento in campo da giocatore del Dortmund. Ma speravo ancora che non lo fosse. E invece, purtroppo, è andata così. Già questo mi rende emotivo. Lo sarò ancora di più quando tutto sarà davvero finito.

Ma è incredibile aver vissuto tutto questo, non si può paragonare a nient’altro e, soprattutto, non penso che potrà mai essere sostituito da nulla. È bello e spaventoso allo stesso tempo, perché naturalmente è una sensazione che mi mancherà, ma averla vissuta per tutta la carriera significa tutto per me.

I tifosi sono ciò che rende tutto questo speciale. Sarebbe solo la metà del divertimento, probabilmente nemmeno la metà, se non ci fossero i tifosi allo stadio. Quando lo stadio trema dopo un gol o ti spinge in avanti perché la tua squadra ne ha bisogno, quelli sono i momenti migliori di tutti. Quando si crea quel tipo di connessione, o si rafforza ancora di più di quanto già fosse, è meraviglioso. Giocare davanti a tifosi così è stato incredibile.

E mi mancherà. Mi mancherà terribilmente”