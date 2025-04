Serie B: la Cremonese espugna il Mapei Stadium, Reggiana sconfitta 2 a 1. La classifica aggiornata

Una vittoria per provare a tenere lontano il Catanzaro e per mettere pressione allo Spezia. Al Mapei Stadium, la Cremonese vince 2 a 1 contro la Reggiana, in occasione dell’anticipo della 32esima giornata di Serie B, e vola a 52 punti in classifica, momentaneamente a -3 dal terzo posto occupato dai bianconeri. Le reti di De Luca e Bianchetti, intervallati dall’autogol di Antov, infliggono l’ennesima battuta d’arresto ai padroni di casa, a secco di vittorie dal 26 gennaio quando vinsero per 2 a 1 contro il Palermo.

Match entusiasmante sin dai primi minuti di gioco, con la formazione di Giovanni Stroppa subito pericolosa: tiro di Pickel dentro l’area di rigore, Bardi si oppone e sulla respinta arriva Barbieri che, in seguito ad una giocata da vero attaccante, colpisce il palo. I granata non intendono soccombere e provano rispondere, colpendo anche il legno col tiro di Vergara dal limite dell’area.

I ritmi si alzano e al 28′ Vandeputte verticalizza per De Luca, il quale batte il portiere emiliano. Otto minuti dopo la Reggiana risponde in contropiede, grazie ad un autogol di Antov che, nel tentativo di anticipare l’avversario, devia nella propria porta il cross basso di Marras. L’ultima chance del primo tempo è per i padroni di casa, con Portanova che calcia a botta sicura sulla sponda di Marras e costringe Fulignati a compiere una super parata.

Nella ripresa la Cremonese riparte col piede sull’acceleratore e al 55′, sul cross di Vandeputte, Bianchetti insacca il 2 a 1 di testa e riporta avanti i grigiorossi. Subito dopo, Barbieri mette al centro un cross basso e Azzi, a porta vuota, si divora il tris. I grigiorossi gestiscono il vantaggio, rendono sterili i pochi attacchi dei padroni di casa e all’84’ Johnsen, lanciato a rete, si fa murare in uscita da Bardi. Nei minuti finali la squadra di Stroppa rischia tanto che Fulignati devia un cross basso e insidioso che costringe Vido, sottoporta, a divorarsi il pareggio. Nel finale, Bardi compie un’ottima parata su Zanimacchia e, pochi secondi dopo, Pickel si fa espellere ingenuamente.

La classifica aggiornata:

Sassuolo – 72 punti

Pisa – 63

Spezia – 55

Cremonese – 52

Catanzaro – 46

Juve Stabia – 46

Palermo – 44

Cesena – 42

Bari – 40

Modena – 38

Carrarese – 36

Frosinone – 35

Brescia – 35

Südtirol – 34

Cittadella – 34

Mantova – 33

Sampdoria – 32

Reggiana – 30

Salernitana – 30

Cosenza – 25