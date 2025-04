Pellissier: «Il Pisa ha il destino nelle proprie mani. Inzaghi esperto per la Serie B»

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Newssuperscommesse.it, Sergio Pellissier si è anche soffermato sul campionato di Serie B. L’ex capitano del Chievo Verona ha in particolarmente parlato delle ampia possibilità del Pisa di centrare la promozione diretta:

«Ultimamente il Pisa ha dimostrato di avere una certa forza mentale, riuscendo a rialzarsi da un periodo di difficoltà che poteva pregiudicare il lavoro di un’intera stagione. Inzaghi è un esperto, non è il primo campionato di Serie B in cui si trova in una situazione del genere, quindi non credo che avrà grandi problemi a raggiungere quest’altro traguardo molto importante. È un distacco davvero importante, per cui credo che tutti siano pienamente consapevoli di non poter sciupare un’occasione così ghiotta. Il destino è nelle loro mani, per cui devono preoccuparsi soltanto di sé stessi».