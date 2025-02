Serie B, classifica spettatori: Palermo in testa

La Serie B ha registrato una media di circa 9.100 spettatori per partita nell’ultimo anno, con punte massime di 33.308 tifosi per il playout Bari-Ternana e 32.752 per la semifinale playoff Palermo-Venezia. Secondo i dati forniti da StadiaPostCards.com, per la stagione 2024-2025, Palermo guida la classifica degli spettatori totali con 266.084 presenti in 13 partite, seguito dalla Sampdoria con 264.730 spettatori in 12 partite e il Bari con 212.088 in 14 partite. Altre squadre come Salernitana, Cesena e Frosinone seguono con numeri significativi. La classifica evidenzia anche la media per partita, con la Sampdoria in testa con 22.061 spettatori, seguita da Palermo con 20.468 e Bari con 15.149. Questi dati dimostrano come il sostegno del pubblico sia un fattore importante nelle performance delle squadre, sfruttando il cosiddetto “fattore casa”.

Classifica spettatori Serie B

Palermo 266.084 (13 partite)

Sampdoria 264.730 (12 partite)

Bari 212.088 (14 partite)

Salernitana 155.890 (13 partite)

Cesena 153.750 (14 partite)

Frosinone 143.855 (14 partite)

Catanzaro 128.767 (14 partite)

Reggiana 126.259 (13 partite)

Modena 119.275 (13 partite)

Cremonese 117.081 (13 partite)

Pisa 109.120 (13 partite)

Mantova 100.220 (12 partite)

Spezia 99.359 (12 partite)

Cosenza 82.216 (13 partite)

Brescia 74.724 (13 partite)

Sassuolo 65.341 (13 partite)

Juve Stabia 55.345 (12 partite)

Sudtirol 50.058 (13 partite)

Cittadella 41.371 (12 partite)

Carrarese 37.021 (10 partite)

Di seguito anche la media spettatori.

La media dei tifosi presenti

Sampdoria 22.061

Palermo 20.468

Bari 15.149

Salernitana 11.992

Cesena 11.827

Frosinone 10.275

Reggiana 9.712

Catanzaro 9.198

Modena 9.175

Cremonese 9.006

Pisa 8.394

Mantova 8.352

Spezia 8.280

Cosenza 6.324

Brescia 5.748

Sassuolo 5.026

Juve Stabia 4.612

Sudtirol 3.851

Carrarese 3.702

Cittadella 3.448