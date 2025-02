Diletta Leotta, vacanza da sogno alle Maldive: il tuffo che infiamma i social

Diletta Leotta si gode qualche giorno di relax alle Maldive e regala ai suoi follower immagini spettacolari della sua vacanza tropicale. La conduttrice di DAZN ha condiviso alcuni scatti in cui si tuffa in piscina con indosso un bikini minimal che mette in risalto la sua forma perfetta.

Sullo sfondo, una cornice da cartolina: il mare cristallino, la spiaggia bianca e un’atmosfera paradisiaca, che lei stessa ha descritto con la frase “Welcome to paradise”.

I fan non hanno perso tempo nel riempire il post di like e commenti, apprezzando la bellezza e la spontaneità della presentatrice, che anche in vacanza riesce a conquistare tutti con il suo carisma.