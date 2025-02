Cesena, Saric: «Non abbiamo paura di nessuno»

Dario Saric, neo centrocampista del Cesena, mostra grande fiducia in vista della prossima sfida contro la Cremonese, prevista per sabato alle 17.15. In un’intervista a “Pianeta bianconero”, Saric ha sottolineato le differenze tra l’imminente partita e quella precedente contro il Pisa, evidenziando il passaggio da uno stile più fisico a uno più tecnico. Pur riconoscendo la forza individuale dei giocatori della Cremonese, che reputa notevole per la categoria, Saric è convinto che il Cesena abbia le capacità di affrontare qualsiasi avversario senza timore.

«La partita è chiaramente difficile diversa da quella col Pisa perché secondo me ha puntato sulla parte fisica; la Cremonese giocherà più sulla parte tecnica, quindi sarà una partita totalmente diversa. A mio avviso credo che noi comunque possiamo dire la nostra, cioè per come ho visto i ragazzi io in queste due settimane che sono qui, veramente non c’è da aver paura di nessuno e andare allo scontro con tutti quanti senza grosse problematiche. Dico la verità, la partita sarà diversa sicuramente rispetto a quella col Pisa, questo è sicuro. La Cremonese singolarmente ha giocatori importanti per la categoria che hanno fatto bene, quindi sicuramente a livello dei singoli la squadra è molto molto forte».