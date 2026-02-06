Serie B, Cesena corsaro: 2-0 al Pescara con Berti e Francesconi. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
file5 (61)

Il Cesena torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive battendo 2-0 il Pescara nell’anticipo della 23ª giornata di Serie B al “Manuzzi”. I romagnoli consolidano il quinto posto in classifica grazie a un successo costruito con solidità e determinazione.

A sbloccare il match ci pensa Tommaso Berti al 25’, approfittando di un errore avversario e fulminando il portiere ospite con un destro potente sotto la traversa. Nella ripresa, al 77’, Matteo Francesconi chiude i conti siglando il gol del definitivo 2-0, mettendo in cassaforte tre punti preziosi per la squadra di Michele Mignani.

Buio pesto, invece, per il Pescara, che resta fermo a sei partite senza vittorie e attende con ansia il secondo esordio di Lorenzo Insigne. Con questo successo, il Cesena riprende fiducia e ritmo in campionato, pronto a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.

CLASSIFICA AGGIORNATA 

Venezia 47
Frosinone 46
Monza 44
Palermo 41
Cesena 37*
Modena 34
Juve Stabia 34
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 28
Sudtirol 28
Avellino 28
Padova 25
Sampdoria 22
Reggiana 21
Virtus Entella 21
Bari 20
Mantova 20
Spezia 20
Pescara 15*

Altre notizie

file2 - 2026-02-06T212045.655

Serie B: Cesena avanti all’intervallo sul Pescara, decide Berti

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo frosinone 0-0 (8) tifosi ospiti

Palermo-Empoli, attesi circa 200 tifosi ospiti al “Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
file1 - 2026-02-06T205245.692

Juve Stabia, Abate carica in vista del Padova: «Voglio una squadra con la bava alla bocca»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro, Aquilani polemico sul mercato: «Non concepisco un calciatore che va via alle otto meno cinque»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 160330

Mantova, Modesto: «Mercato positivo, Rinaudo ha fatto un lavoro straordinario»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
sottil sito (1)

Modena, Sottil verso la Sampdoria: «Sarà una battaglia vera»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Venezia, Stroppa: «Vogliamo arrivare in fondo e portare a casa l’obiettivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 151821

Spezia, Donadoni verso l’Entella: «Soddisfatto del mercato, ora servono punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
palermo modena 1-1 (173) pallone

Frosinone-Venezia, sfida al vertice: lagunari favoriti, quota Over convince i bookie

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 150355

Entella, Chiappella verso lo Spezia: «Mi aspetto una partita equilibrata»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 144257

Padova, Andreoletti verso la Juve Stabia: «Affrontiamo la squadra che gioca il più bel calcio della B»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-06 143745

Di Cesare: «Bari, servono i primi 60 minuti visti contro il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file8 (24)

Serie A, pari senza reti tra Verona e Pisa. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
file6 (46)

Serie C, Girone C: Cerignola e Altamura vincono, Latina e Cavese pareggiano. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
file5 (61)

Serie B, Cesena corsaro: 2-0 al Pescara con Berti e Francesconi. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
file4 (79)

Serie A: primo tempo senza gol tra Verona e Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
file3 - 2026-02-06T212535.260

Serie C, Girone C: Cerignola avanti sulla Salernitana, Altamura scatenato. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026