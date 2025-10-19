Serie B: avanti 0-1 il Padova a Catanzaro dopo i primi 45

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2025

Termina qui il primo tempo del match tra Catanzaro e Padova, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie BKT 2025/26. Avanti 1-0 i biancoscudati dopo la prima frazione di gara, con i padroni di casa che al 35′ minuto sbagliano un rigore con Iemmello.

Dopo una fase di studio tra le due squadre, al 31′ sbloccano il risultato gli ospiti con il gol di Perrotta su assist di Barreca. I padroni di casa reagiscono e al 35′ trovano un calcio di rigore: sbaglia però Iemmello dagli undici metri, facendosi ipnotizzare da Fortin.

Ultimissime

Catanzaro-Padova, tegola per i giallorossi: infortunio per Verrengia che esce in lacrime

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2025

Serie B: avanti 0-1 il Padova a Catanzaro dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2025

Serie A: pari senza reti nel match tra Atalanta e Lazio. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2025

Serie B, Empoli e Venezia si dividono la posta: 1-1 al Castellani

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2025

Segre: «Gol emozionante sotto la Nord, ma volevamo regalare i tre punti ai tifosi»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2025