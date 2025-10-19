Serie B: avanti 0-1 il Padova a Catanzaro dopo i primi 45
Termina qui il primo tempo del match tra Catanzaro e Padova, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie BKT 2025/26. Avanti 1-0 i biancoscudati dopo la prima frazione di gara, con i padroni di casa che al 35′ minuto sbagliano un rigore con Iemmello.
Dopo una fase di studio tra le due squadre, al 31′ sbloccano il risultato gli ospiti con il gol di Perrotta su assist di Barreca. I padroni di casa reagiscono e al 35′ trovano un calcio di rigore: sbaglia però Iemmello dagli undici metri, facendosi ipnotizzare da Fortin.