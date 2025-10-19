Serie A: pari senza reti nel match tra Atalanta e Lazio. La classifica aggiornata

Ottobre 19, 2025

Termina con il risultato di 0-0 il match tra Atalanta e Lazio, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2025/26. I neroazzurri erano alla ricerca dei tre punti per avvicinarsi alla vetta della classifica, portando però a casa un pareggio che lascia l’amaro in bocca.

Dopo una prima frazione di gioco con poche emozioni, nel secondo tempo i padroni di casa prendono in mano la partita, provando in più di un occasione a portarsi in vantaggio. Gli ospiti però resistono, riuscendo a portare a casa un punto prezioso. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Inter – 15

Napoli – 15

Roma – 15

Milan – 13

Bologna – 13

Como – 12

Juventus – 12

Atalanta – 11

Sassuolo – 10

Cremonese – 9

Udinese – 8

Lazio – 8

Cagliari – 8

Torino – 8

Parma – 7

Lecce – 6

Verona – 6

Fiorentina – 3

Genoa – 3

Pisa – 3

Ottobre 19, 2025

