Serie A: pari senza reti nel match tra Atalanta e Lazio. La classifica aggiornata
Termina con il risultato di 0-0 il match tra Atalanta e Lazio, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2025/26. I neroazzurri erano alla ricerca dei tre punti per avvicinarsi alla vetta della classifica, portando però a casa un pareggio che lascia l’amaro in bocca.
Dopo una prima frazione di gioco con poche emozioni, nel secondo tempo i padroni di casa prendono in mano la partita, provando in più di un occasione a portarsi in vantaggio. Gli ospiti però resistono, riuscendo a portare a casa un punto prezioso. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter – 15
Napoli – 15
Roma – 15
Milan – 13
Bologna – 13
Como – 12
Juventus – 12
Atalanta – 11
Sassuolo – 10
Cremonese – 9
Udinese – 8
Lazio – 8
Cagliari – 8
Torino – 8
Parma – 7
Lecce – 6
Verona – 6
Fiorentina – 3
Genoa – 3
Pisa – 3