Serie B, Empoli e Venezia si dividono la posta: 1-1 al Castellani

Finisce in parità la sfida tra Empoli e Venezia, valida per l’ottava giornata di Serie B. Al “Castellani” le due squadre si sono equivalse per intensità e occasioni, chiudendo sull’1-1 un match ricco di equilibrio e buone trame offensive.

A sbloccare la gara sono stati gli ospiti con Adorante, che al 34’ ha firmato il vantaggio dei lagunari con una precisa conclusione da dentro l’area. La risposta dei toscani non si è fatta attendere: al 42’ Shpendi ha riportato il punteggio in equilibrio con una zampata che ha sorpreso la difesa arancioneroverde.

Nella ripresa il Venezia ha provato a riprendersi la scena, ma l’Empoli – ben disposto e ordinato – ha tenuto il campo con maturità, sfiorando anche il sorpasso nel finale.

Con questo pareggio, i lagunari di Vanoli salgono a 13 punti, restando nella parte alta della classifica, mentre l’Empoli di Dionisi aggancia quota 10, consolidando la sua posizione a metà graduatoria.

Classifica Serie B (dopo l’anticipo Empoli-Venezia 1-1)

Modena 18

Palermo 16

Frosinone 14

Cesena 14

Monza 14

Venezia 13

Juve Stabia 13

Reggiana 12

Avellino 12

Carrarese 11

Sudtirol 10

Empoli 10

Virtus Entella 9

Padova 8*

Catanzaro 6*

Bari 6

Pescara 6

Sampdoria 5

Mantova 5

Spezia 3

(*una partita in meno)