Segre: «Gol emozionante sotto la Nord, ma volevamo regalare i tre punti ai tifosi»

PALERMO – Dopo il pareggio tra Palermo e Modena, Jacopo Segre ha raccontato ai microfoni ufficiali del club rosanero le sue sensazioni per il gol e per la prestazione della squadra, sottolineando orgoglio e unità del gruppo.

«È stata una partita molto equilibrata e combattuta, con occasioni per noi e per loro – ha dichiarato Segre –. Siamo comunque contenti, perché loro erano primi e sono una squadra organizzata e forte. Noi abbiamo dimostrato di essere allo stesso livello, un gruppo unito che sa gestire i momenti. Questo è un grande punto, importante per il nostro percorso».

Sul gol e sull’abbraccio dei compagni sotto la Curva Nord: «Emozionante, come ogni gol che faccio. È un’emozione pazzesca segnare davanti a uno stadio sold out. Queste sono sensazioni che ti restano per tutta la vita».

Segre ha poi ringraziato i tifosi per il loro sostegno: «Il pubblico del Barbera è stato, come sempre, decisivo. Dispiace non aver regalato i tre punti, ma abbiamo dimostrato ancora una volta che siamo sul pezzo. Lottiamo per questa maglia con orgoglio, determinazione e carattere. Sono sicuro che tutti insieme ci toglieremo tante soddisfazioni».

Infine, lo sguardo alla prossima sfida: «Da domani ci rimettiamo al lavoro, ricarichiamo le pile e ci prepariamo intensamente per il Catanzaro. Sarà un’altra partita difficile, ma siamo pronti».