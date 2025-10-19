Inzaghi: «Pareggio giusto, ma restiamo ambiziosi. Il nostro pubblico è da categoria superiore»

PALERMO – Al termine del match tra Palermo e Modena, concluso 1-1 al Renzo Barbera, l’allenatore rosanero Filippo Inzaghi ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni ufficiali del club, sottolineando la difficoltà del campionato e la crescita del gruppo.

«Usciamo con la consapevolezza che il campionato è difficilissimo – ha dichiarato Inzaghi –. Non ci facciamo distrarre dalle chiacchiere. Il Modena non è primo per caso: fino al sessantesimo abbiamo fatto un’ottima partita, forse potevamo chiuderla con il secondo gol. Joronen ci ha salvato in una situazione, mentre sul loro gol potevamo essere un po’ più bravi. Penso che il pareggio sia il risultato giusto del campo e bisogna saperlo accettare. Quando non si può vincere, l’importante è dare continuità ai risultati. Abbiamo un’ottima classifica e dobbiamo già pensare al Catanzaro».

Sulla cornice di pubblico record al Barbera: «Abbiamo un pubblico di altra categoria – ha aggiunto il tecnico –. Però dobbiamo ricordarci che sarà durissima, nessuno ci regala niente. Abbiamo visto la forza degli avversari in questa Serie B. Oggi ci mancavano giocatori importanti come Bani e Gyasi, ma vedere prestazioni come quella di Diakité mi rende molto soddisfatto».

Infine, uno sguardo al prossimo impegno in trasferta: «Ci prepareremo alla grande per la gara col Catanzaro. Dipende tutto da noi: quando sei in quella posizione di classifica devi guardare poco gli altri. Pensiamo a fare risultato e a vincere su ogni campo».