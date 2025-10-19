Palermo-Modena, tifosi rosanero divisi tra delusione e speranza: «Giochiamo meglio in trasferta»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2025

PALERMO – Al termine di Palermo–Modena, conclusa 1-1 al Renzo Barbera, tra i tifosi rosanero prevale un sentimento contrastante: delusione per una vittoria sfumata e speranza per il prosieguo del campionato.

All’uscita dallo stadio, molti sostenitori hanno espresso le proprie impressioni ai microfoni:
«Giochiamo meglio in trasferta, oggi nel secondo tempo abbiamo sofferto troppo», racconta un tifoso all’esterno del Barbera.
Un altro aggiunge: «L’unica nota positiva è l’imbattibilità, ma serve più cattiveria per vincere queste partite».

Nonostante il pareggio, resta la fiducia nella squadra di Filippo Inzaghi, ancora imbattuta e seconda in classifica. «C’è da migliorare – dicono in coro – ma il cammino è quello giusto».

Guarda il video con le voci dei tifosi rosanero raccolte al termine del big match contro il Modena.

