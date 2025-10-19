Palermo-Modena 1-1: gli highlights del big match del Barbera

PALERMO – Spettacolo e grande intensità al Renzo Barbera nel big match dell’ottava giornata di Serie B tra Palermo e Modena, terminato 1-1.

A sbloccare la partita è stato Jacopo Segre al 32’, con una conclusione precisa dopo un rimpallo in area. Nella ripresa il pari del Modena con l’autogol di Bereszyński.

Una sfida combattuta fino all’ultimo davanti a oltre 33 mila spettatori, con occasioni da entrambe le parti e un finale ad alta tensione.

Rivivi tutte le emozioni, le azioni salienti e i gol del match negli highlights completi di Palermo-Modena disponibili ora sul sito.