Adorni: «Grande secondo tempo, punto meritato contro un avversario forte»

PALERMO – Il difensore del Modena, Davide Adorni, autore del gol del pareggio al Renzo Barbera, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prestazione della squadra e per il risultato ottenuto contro il Palermo.

«Sono molto contento sia a livello personale che per la squadra – ha dichiarato Adorni ai microfoni del club gialloblù –. Sapevamo che sarebbe stata una partita dura e, andando in svantaggio, la difficoltà è aumentata, ma con un grande secondo tempo l’abbiamo ripresa, guadagnandoci questo punto».

Il difensore ha poi sottolineato il valore del lavoro quotidiano del gruppo: «Con il mister portiamo avanti un metodo di lavoro importante, sempre ad alta intensità. Quando c’è una difficoltà nel percorso, siamo pronti ad affrontarla».