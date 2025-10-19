Adorni: «Grande secondo tempo, punto meritato contro un avversario forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2025

PALERMO – Il difensore del Modena, Davide Adorni, autore del gol del pareggio al Renzo Barbera, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prestazione della squadra e per il risultato ottenuto contro il Palermo.

«Sono molto contento sia a livello personale che per la squadra – ha dichiarato Adorni ai microfoni del club gialloblù –. Sapevamo che sarebbe stata una partita dura e, andando in svantaggio, la difficoltà è aumentata, ma con un grande secondo tempo l’abbiamo ripresa, guadagnandoci questo punto».

Il difensore ha poi sottolineato il valore del lavoro quotidiano del gruppo: «Con il mister portiamo avanti un metodo di lavoro importante, sempre ad alta intensità. Quando c’è una difficoltà nel percorso, siamo pronti ad affrontarla».

