Serie D, girone I: equilibrio totale e big in vetta. Reggina ancora ko, vola la Nissa

Ottava giornata di Serie D girone I nel segno dell’equilibrio. La Nissa batte di misura il Savoia (1-0) e aggancia in vetta Igea Virtus e Vibonese, tutte a quota 15 punti. In una giornata piena di duelli diretti e risultati pesanti, la sorpresa – forse non più tale – è la nuova sconfitta della Reggina, caduta ancora al “Granillo”, questa volta contro la Vigor Lamezia (0-1).

La Vibonese conferma il suo ottimo momento sbancando il campo della Gelbison (0-2) e mostrando solidità e qualità da big. L’Igea Virtus, dal canto suo, espugna Paternò con un secco 0-2, confermandosi una delle squadre più organizzate del torneo.

Il Sambiase, dopo l’ottimo avvio, frena contro l’ACR Messina (1-1), che torna a muovere la classifica nonostante la penalizzazione. Il club peloritano, passato recentemente sotto il controllo del Racing City Group, è atteso a novità significative già nei prossimi giorni.

Chi sorride è anche il Castrumfavara, che batte il Ragusa 2-0, mentre l’Athletic Palermo espugna il campo del Gela (0-1) e resta in piena zona playoff.

Risultati 8ª giornata – Serie D Girone I:

Castrumfavara-Ragusa 2-0, Gelbison-Vibonese 0-2, Milazzo-Acireale 2-3, Nissa-Savoia 1-0, Paternò-Igea Virtus 0-2, Reggina-Vigor Lamezia 0-1, Sambiase-ACR Messina 1-1, Enna-Sancataldese 1-0, Gela-Athletic Palermo 0-1.

Classifica: Igea Virtus, Vibonese, Nissa 15; Savoia, Sambiase, Athletic Palermo 13; Castrumfavara 11; Gela, Gelbison, Vigor Lamezia 10; Milazzo 9; Reggina, Sancataldese, Enna 8; Paternò 6; Acireale 5; Ragusa 4; ACR Messina -1.