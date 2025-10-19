Sottil: «Brunori ha alzato troppo il braccio, Tonoli ha preso una brutta botta»

PALERMO – Mister Andrea Sottil ha commentato con soddisfazione il pareggio ottenuto dal suo Modena al Renzo Barbera contro il Palermo, elogiando la prestazione della squadra e il sostegno dei tifosi gialloblù presenti in Sicilia.

«È stata una grande prestazione dei ragazzi, hanno fatto benissimo entrambe le fasi – ha dichiarato Sottil ai canali ufficiali del club –. In un primo tempo ottimo siamo andati sotto per un rimpallo dove c’era anche un tocco dubbio. La ripresa è stata superlativa, a livello di ritmo e qualità di gioco. Lo testimoniano anche le statistiche: tiri, calci d’angolo e passaggi».

Il tecnico ha poi voluto ringraziare i sostenitori del Modena: «Sono molto contento anche per i 300 tifosi che oggi ci hanno seguito qui al Barbera. Sono stati encomiabili e non vediamo l’ora di tornare venerdì al Braglia, nella nostra fortezza».

Infine, un pensiero per l’infortunio di Tonoli: «Mi dispiace per lui, ha preso una brutta botta al naso in una situazione in cui Brunori ha alzato troppo il braccio e non è stato nemmeno ammonito. Speriamo che Daniel non si debba fermare».