Palermo-Modena. Inzaghi: «Rammarico per i tre punti sfumati, ma la strada è quella giusta»

PALERMO – Un misto di orgoglio e rammarico nelle parole di Filippo Inzaghi al termine di Palermo–Modena. Il tecnico rosanero, pur soddisfatto per la prestazione e la continuità di risultati, non nasconde la delusione per una vittoria sfumata davanti al pubblico delle grandi occasioni.

«Il rammarico c’è, perché davanti a uno stadio del genere vuoi regalare i tre punti alla tua gente – ha dichiarato Inzaghi –. Dobbiamo essere onesti, il Modena non ha rubato nulla. Ho cercato di rialzare la squadra con i cambi, abbiamo patito un po’, ma non credo sia stata una questione fisica. A volte bisogna pensare anche alla forza dell’avversario: il Modena non è primo per caso. Noi diamo continuità ai risultati e alla striscia positiva. Volevamo andare in testa, ma cercheremo di arrivarci nelle prossime partite».

Sulle prestazioni, l’allenatore rosanero ha aggiunto: «Io guardo solo alla prestazione della squadra. Valuteremo come mai siamo mancati per un quarto d’ora, ma dobbiamo proseguire. Se ci avessero detto a inizio campionato che saremmo stati lì, sarebbe stato un sogno. La strada è tracciata ed è quella giusta».

Inzaghi ha poi analizzato il contributo dei subentrati: «Non mi piace parlare dei singoli, ma del gruppo. Dovevamo essere più bravi, non solo i cambi ma tutti. Sono contento per il rientro di Ranocchia, aveva solo 60 minuti nelle gambe e non potevo rischiarlo, mentre Blin è una certezza. Sul gol preso non mi è piaciuto come abbiamo lavorato: dovevamo essere più attenti, ma non posso rimproverare nulla ai miei per l’impegno e per la classifica che abbiamo».

Infine, un pensiero per i tifosi rosanero: «Quando giochi davanti a questa gente anche i pareggi si digeriscono male, da me e dalla squadra. Diamo continuità al risultato e pensiamo già alla prossima».