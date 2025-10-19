Catanzaro-Padova, tegola per i giallorossi: infortunio per Verrengia che esce in lacrime
Tegola importante in casa Catanzaro. Al 28′ minuto del match contro il Padova, condotto attualmente per 1-0 dai biancoscudati, i giallorossi hanno dovuto rinunciare anzitempo al difensore Bruno Verrengia.
Il centrale difensivo ha accusato un forte dolore alla gamba, uscendo dal campo in lacrime. Non si sa ancora l’entità dell’infortunio rimediato dal classe 2003, ma a giudicare dalla reazione non sembra essere nulla di promettente. Verrengia salterà dunque molto probabilmente la prossima sfida contro i rosanero.