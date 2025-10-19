Empoli-Venezia, Stroppa: «Dispiace uscire dal match con un punto solo, è mancato solo il gol per chiuderla»

Al termine del match tra Empoli e Venezia, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha parlato nella conferenza stampa post partita l’allenatore dei lagunari Giovanni Stroppa.

«Mi dispiace uscire da questa partita con un punto solo. La traversa di Kike Perez, poi Yeboah davanti al portiere su una respinta, dominio assoluto nel secondo tempo, tranne una ripartenza concessa negli ultimi minuti, con la parata di Stankovic», ha dichiarato il tecnico.

Stroppa ha poi aggiunto: «Una partita che è stata in crescendo, si giocava palla su palla e poi abbiamo preso le contromisure, e poi la squadra si è espressa veramente alla grande. Sul gol dell’ Empoli c’era un fallo su Bjarkason, peccato con una prestazione del genere andare a casa con un punto dispiace! È mancato solo il gol per chiuderla».