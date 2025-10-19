Empoli-Venezia, Adorante: «La prestazione della squadra è stata positiva, contento del gol fatto»

Nel post partita del match tra Empoli e Venezia, terminato con il punteggio di 1-1, ha parlato in conferenza stampa l’attaccante dei lagunari Andrea Adorante.

«Sono molto contento del gol fatto e della prestazione che abbiamo fatto. Per quanto riguarda il gol, Hainaut, lo sa sempre che vado dietro al difensore sul secondo palo e questa volta è arrivato, ringrazio lui, sono molto contento del gol ma soprattutto della prestazione della squadra e dobbiamo continuare su questa strada, lavorare allenamento dopo allenamento e seminare per poi raccogliere», ha dichiarato il centravanti.

Adorante si è poi espresso sulla prestazione della squadra: «La prestazione è stata positiva, ci siamo messi come dice il mister l’elmetto e sapevamo che era una sfida molto difficile, che loro sono una squadra forte e hanno cambiato allenatore quindi venivano col dente avvelenato, però siamo contenti e naturalmente analizzeremo quello che magari non è andato alla perfezione e lo lavoreremo durante la settimana come abbiamo sempre fatto e cercheremo di migliorarci giorno per giorno»