Serie B: il Padova espugna Catanzaro, vittoria per 1-0 dei biancoscudati. La classifica aggiornata
Termina qui il match tra Catanzaro e Padova, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie BKT 2025/26. I biancoscudati espugnano il “Ceravolo” di Catanzaro, vincendo di misura grazie al gol nella prima frazione di gioco firmato da Perrotta.
Dopo una fase di studio tra le due squadre, al 31′ sbloccano il risultato gli ospiti con il gol di Perrotta su assist di Barreca. I padroni di casa reagiscono e al 35′ trovano un calcio di rigore: sbaglia però Iemmello dagli undici metri, facendosi ipnotizzare da Fortin.
Nella seconda metà di gioco i padroni di casa provano a reagire, creando diverse occasioni. La formazione di Andreoletti resiste però bene alle avanzate avversarie, riuscendo a portare a casa i tre punti.
Con questa vittoria il Padova raggiunge quota 11 punti in classifica, confermando il buon inizio di campionato. Resta invece a quota 6 il Catanzaro, che adesso occupa le zone basse della classifica. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Modena – 18
Palermo – 16
Frosinone – 14
Cesena – 14
Monza – 14
Venezia – 13
Juve Stabia – 13
Reggiana – 12
Avellino – 12
Carrarese – 11
Padova – 11
Südtirol – 10
Empoli – 10
Entella – 9
Catanzaro – 8
Pescara – 7
Bari – 6
Sampdoria – 5
Mantova – 5
Spezia – 3