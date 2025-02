Serie A: reti inviolate tra Juventus e Inter all’intervallo

Si chiude senza gol la prima frazione di gioco tra Inter e Juventus, in un match carico di tensione e aspettative. Le due squadre si sono studiate a lungo, concedendo poco e cercando di non scoprirsi troppo. L’Inter ha provato a imporre il proprio ritmo, ma la Juventus ha risposto con una difesa attenta e ripartenze pericolose. Poche vere occasioni da gol, ma tanta intensità e qualche duello acceso in mezzo al campo.

Con il secondo tempo tutto da giocare, la partita resta apertissima. Servirà un guizzo per spezzare l’equilibrio e indirizzare la sfida.