Caso Vazquez-Dorval: la Procura Federale ha ascoltato i due calciatori

**Caso Vazquez-Dorval, la Procura indaga sugli insulti razzisti**

Le indagini sugli insulti razzisti che Franco Vazquez avrebbe rivolto a Mehdi Dorval nel finale di Bari-Cremonese entrano nel vivo. Secondo le accuse, il giocatore grigiorosso avrebbe chiamato l’avversario **”ne**o di m****”**, portandolo in lacrime ad abbandonare il campo.

Il direttore sportivo della Cremonese, Armenia, ha difeso Vazquez, negando che il centrocampista abbia pronunciato quelle parole. Tuttavia, la Procura Federale ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza. Come riporta **ANSA**, entrambi i giocatori sono stati ascoltati, e domani il caso passerà al giudice sportivo **Ines Pisano**, che valuterà eventuali provvedimenti. Se le accuse venissero confermate, per Vazquez potrebbe arrivare una squalifica fino a dieci giornate.